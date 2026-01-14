ЕС отложил решение по торговым переговорам с США из-за угрозы захвата Гренландии
Европарламент приостановил решение по торговым переговорам с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Об этом пишет Politico со ссылкой на евродепутатов.
Евродепутаты 26 января должны были проголосовать по вопросу отмены пошлин на американские промышленные товары в рамках торгового соглашения с США. В связи с намерениями администрации Трампа аннексировать Гренландию это голосование сталкивается с трудностями.
Политические группы ЕП расходятся во мнениях относительно того, что следует предпринять в ответ на угрозы Трампа аннексировать европейские территории, пишет издание. «Социалисты и демократы, членом которых является [председатель комитета по международной торговле Бернд] Ланге, склоняются к тому, чтобы заморозить голосование по торговому соглашению», – говорится в материале.
Ведущий депутат по вопросам торговли от либеральной партии Renew Europe Карин Карлсбро заявила Politico, что в Европе «не в состоянии» вынести решение по отмене пошлин для США. По ее словам, ЕС «крайне важна» ясность по вопросу Гренландии.
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Это заявление было сделано перед запланированной встречей министров Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.
Трамп в тот же день сказал, что нежелание жителей Гренландии вступать в состав США является «их проблемой».