ЕС отложил решение по торговым переговорам с США из-за угрозы захвата Гренландии

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Это заявление было сделано перед запланированной встречей министров Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.