Инфляция в России с 1 по 12 января составила 1,26%

6 января зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что все овощи, которые входят в «борщевой набор», подешевели в России в 2025 г. Ассоциация подсчитала, что на 15 декабря 2025 г. сильнее всего подешевели капуста (-27,7%) и картофель (-24,2%). Цены на лук снизились на 18%, на свеклу – на 15,2%. Морковь подешевела на 9%.