Экономика

Инфляция в России с 1 по 12 января составила 1,26%

Ведомости

Инфляция в России в период с 1 по 12 января 2026 г. достигла 1,26%, следует из обзора Минэкономразвития РФ. В январе 2025 г. показатель составлял 1,23%.

По данным ведомства, цены на продовольственные товары в стране выросли на 1,4% за указанный период. В частности, рост цен на плодоовощную продукцию составил 7,88%, на остальные продукты питания – на 0,92%. Непродовольственные товары подорожали на 0,74%.

Снижение по показателю коснулось сахара (-0,3%), цены на сливочное масло не изменились. Молочная продукция подорожала на 0,2%, подсолнечное масло – на 0,3%. В сегменте непродовольственных товаров выросли цены на бензин (1,2%) и дизельное топливо (1,3%), а также на легковые автомобили (1,4%).

6 января зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что все овощи, которые входят в «борщевой набор», подешевели в России в 2025 г. Ассоциация подсчитала, что на 15 декабря 2025 г. сильнее всего подешевели капуста (-27,7%) и картофель (-24,2%). Цены на лук снизились на 18%, на свеклу – на 15,2%. Морковь подешевела на 9%.

