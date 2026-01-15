Сальдо торгового баланса РФ за январь – ноябрь снизилось до $124,7 млрд
В период с января по ноябрь 2025 г. положительное внешнеторговое сальдо РФ снизилось на 10,5% до $124,7 млрд. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил $139,3 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Как сообщили в службе, экспорт товаров из России в период с января по ноябрь снизился на 5,3%, достигнув отметки в $373,7 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $394,5 млрд. Импорт также уменьшился – на 2,4% до $249,0 млрд против $255,2 млрд в 2024 г.
Общий внешнеторговый оборот России за 11 месяцев 2025 г. составил $622,7 млрд, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он достигал $649,7 млрд.
Экспорт товаров в Европу за указанный период составил $52,2 млрд, что на 16,3% меньше, чем в 2024 г. В Азию экспорт вырос на 2,6% и достиг $290,8 млрд. В то же время в Африку экспорт сократился на 13,2% и составил $19,6 млрд. В США, напротив, экспорт увеличился на 1,3% и достиг $10,9 млрд.
Импорт в Россию из Европы за этот период составил $64,6 млрд, что на 3,3% меньше прошлогоднего показателя. Импорт из Азии также сократился на 3,3% до $165,8 млрд. Импорт из Африки вырос на 28,7% и достиг $4,0 млрд. Импорт из США увеличился на 8,8%, составив $14,5 млрд.
Экспорт минеральной продукции из России за январь – ноябрь 2025 г. снизился на 16% и составил $203,9 млрд. Экспорт металлов и изделий из них вырос на 17% до $66,3 млрд. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья сократился на 8% и составил $35,9 млрд. Экспорт продукции химической промышленности увеличился на 22,6% до $30,7 млрд. Экспорт машин, оборудования, транспортных средств и др. вырос на 23,3% и достиг $24 млрд. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 4,1% и составил $9,7 млрд.
Импорт машин, оборудования, транспортных средств и других товаров в Россию за указанный период сократился на 8,9%, составив $120,1 млрд. Импорт продукции химической промышленности вырос на 2,7% и достиг $49,6 млрд. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья увеличился на 14% до $38,9 млрд. Импорт текстиля и обуви вырос на 0,3% и достиг $16,6 млрд. Импорт металлов и изделий из них сократился на 1,4% до $16,1 млрд.
В первом полугодии 2025 г. профицит торгового баланса РФ уменьшился на 19,2% до $57,3 млрд по сравнению с $70,9 млрд за аналогичный период прошлого года, отмечал Банк России в середине августа. По данным ФТС, положительное внешнеторговое сальдо в январе – июне 2025 г. снизилось на 18,4% и составило $63,9 млрд (против $78,3 млрд годом ранее). Объем экспорта составил $195,5 млрд (-6,3%), импорта – $131,6 млрд (+0,8%).