Сальдо торгового баланса РФ за январь – ноябрь снизилось до $124,7 млрд

Экспорт товаров в Европу за указанный период составил $52,2 млрд, что на 16,3% меньше, чем в 2024 г. В Азию экспорт вырос на 2,6% и достиг $290,8 млрд. В то же время в Африку экспорт сократился на 13,2% и составил $19,6 млрд. В США, напротив, экспорт увеличился на 1,3% и достиг $10,9 млрд.