Росстат обновил набор товаров для индекса потребительских цен на 2026 год

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 г. составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 г. базовой ставки НДС (c 20 до 22%), следует из данных Росстата. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,27% на 12 января после 5,98% на 22 декабря. Цены на продовольственные товары выросли на 1,4% за первые дни января, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания – на 0,92%.