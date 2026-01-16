Росстат обновил набор товаров для индекса потребительских цен на 2026 год
Росстат будет проводить анализ потребительских цен в России в 2026 г. с помощью актуализированного перечня товаров и услуг. Ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) будет происходить с использованием 558 позиций вместо 556 в 2025 г., сообщило ведомство.
«Ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в РФ», – отметили представители Росстата (цитата по ТАСС). При этом в течение года набор меняться не будет, чтобы цены общей корзины были сопоставимы.
Ежемесячно ведомство будет наблюдать за такими позициями, как печень птицы, помада, жидкие средства для стирки. Отдельно среди товаров выделен кефир. Кроме того, в перечне значатся компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки. При этом не будут наблюдаться товары и услуги, которые потеряли актуальность для широкой аудитории, например стационарный телефонный аппарат.
Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 г. составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 г. базовой ставки НДС (c 20 до 22%), следует из данных Росстата. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,27% на 12 января после 5,98% на 22 декабря. Цены на продовольственные товары выросли на 1,4% за первые дни января, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания – на 0,92%.