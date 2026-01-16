Газета
Международные резервы России за неделю снизились на $11,4 млрд

Международные резервы России по состоянию на 2 января 2026 г. достигли $752,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

На 26 декабря прошлого года международные резервы составляли $763,9 млрд. Таким образом, за неделю показатель сократился на $11,4 млрд.

За неделю с 19 по 26 декабря международные резервы РФ увеличились на $11,3 млрд.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и ЦБ. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

