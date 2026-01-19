Минфин оценил дефицит бюджета в 2025 году в 5,6 трлн рублей

16 декабря сообщалось, что правительство ожидает сохранения дефицита бюджета до 2042 г. В базовом сценарии он может вырасти с ожидаемых 5,7 трлн руб. в 2025 г., или 2,6% ВВП, до 21,6 трлн руб. в 2042 г., что соответствует 2,9% прогнозируемого ВВП. Консервативный сценарий предполагает дефицит на уровне 54,7 трлн руб., или 8,4% ВВП.