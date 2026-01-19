Минфин оценил дефицит бюджета в 2025 году в 5,6 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России по итогам 2025 г. составил 5,645 трлн руб., или 2,6% ВВП. Доходы выросли на 1,6% и достигли 37,28 трлн руб., расходы увеличились на 6,8% до 42,93 трлн руб., сообщил Минфин России.
В министерстве отметили, что исполнение бюджета в рамках уточненных параметров первичного структурного дефицита позволило сохранить устойчивость бюджетной системы и стабильный уровень госдолга, который по итогам 2025 г. составил 16,1% ВВП.
Согласно предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в 2025 г. достигли 37,28 трлн руб., что на 1,6% больше, чем в 2024 г. Ненефтегазовые доходы составили 28,8 трлн руб., увеличившись на 12,6% г/г. Нефтегазовые доходы бюджета достигли 8,4 трлн руб., что на 23,8% меньше показателя предыдущего года.
А объем расходов федерального бюджета за 2025 г., по предварительной оценке, составил 42,93 трлн руб., превысив показатели прошлого года на 6,8%.
16 декабря сообщалось, что правительство ожидает сохранения дефицита бюджета до 2042 г. В базовом сценарии он может вырасти с ожидаемых 5,7 трлн руб. в 2025 г., или 2,6% ВВП, до 21,6 трлн руб. в 2042 г., что соответствует 2,9% прогнозируемого ВВП. Консервативный сценарий предполагает дефицит на уровне 54,7 трлн руб., или 8,4% ВВП.