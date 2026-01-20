The Telegraph: Великобритания может погрузиться в рецессию из-за пошлин Трампа
Великобритания может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics. Ущерб для ВВП может составить до 0,75%, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.
«При текущих темпах роста британской экономики в 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет сразу, это может спровоцировать рецессию», – заявил главный экономист Capital Economics Пол Дейлс.
На фоне угроз Трампа европейские фондовые рынки упали: немецкий DAX снизился на 1,5%, французский CAC 40 – на 1,8%. Акции автопроизводителей, таких как BMW, потеряли 7%. Британский FTSE 100 упал на 0,4%, но был частично поддержан ростом акций оборонных и горнодобывающих компаний.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что страна не планирует вводить ответные пошлины против США, которых он назвал «близким союзником».
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.
Европейские государства осудили эту угрозы. Еврокомиссия видит в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а страны усмотрели в этом «шантаж, который никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии».