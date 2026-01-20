The Telegraph: Великобритания может погрузиться в рецессию из-за пошлин Трампа

Великобритания может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics. Ущерб для ВВП может составить до 0,75%, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.