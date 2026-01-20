Ликвидные активы ФНБ на 1 января снизились до 4,08 трлн рублей
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2026 г. составил 4,08 трлн руб., или 1,9% ВВП, прогнозируемого на прошлый год. Эта сумма также эквивалентна $52,2 млрд. На 1 декабря 2025 г. показатель составлял 4,1 трлн руб. Об этом сообщил Минфин России.
Объем фонда на 1 января составил 13,4 трлн руб., или 6,2% от ВВП ($171,5 млрд). Общий расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке с 15 по 31 декабря прошлого года, пересчитанный в доллары, достиг $4,6 млн, что эквивалентно 358,1 млн руб.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 31 декабря составила -71,96 млрд руб.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в регулятора размещено 209,2 млрд китайских юаней, 160,2 т золота и 3,1 млрд руб.
По данным министерства, по результатам декабря 2025 г. объем ФНБ увеличился на 156 млрд руб. и достиг 13,42 трлн руб. Показатель сопоставим с 6,2% ВВП, или $171,5 млрд.