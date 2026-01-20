ЦБ: за 2025 год объем наличных на руках у россиян вырос на 1 трлн рублей

В течение года ситуация не была однородной, сообщил регулятор. В первой половине 2025 г. россияне возвращали наличные в банки под влиянием привлекательных процентных ставок по вкладам и депозитам. С июня и до конца года отток наличных денег полностью компенсировал и превысил приток первой половины года. Увеличение спроса в ЦБ объяснили условием роста экономики и заявили, что это нормальное явление.