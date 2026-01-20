Газета
Главная / Экономика /

ЦБ: за 2025 год объем наличных на руках у россиян вырос на 1 трлн рублей

Ведомости

Рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 1 трлн руб. в 2025 г., следует из обзора Банка России. В 2024 г. этот показатель составлял 0,2 трлн руб.

В течение года ситуация не была однородной, сообщил регулятор. В первой половине 2025 г. россияне возвращали наличные в банки под влиянием привлекательных процентных ставок по вкладам и депозитам. С июня и до конца года отток наличных денег полностью компенсировал и превысил приток первой половины года. Увеличение спроса в ЦБ объяснили условием роста экономики и заявили, что это нормальное явление.

В ЦБ уточнили, что такие отклонения не несут экономических последствий. Банк России полностью обеспечивает экономику необходимым объемом наличных средств.

Согласно данным ЦБ о денежной базе, на 1 января 2026 г. объем наличных в обращении составлял 19,45 трлн руб.

19 января регулятор сообщил, что на ближайшие пять лет Банк России ставит перед собой несколько ключевых задач в сфере определения основных направлений развития наличного денежного обращения. Среди них – увеличение практики хранения наличных денег в банковских хранилищах, поддержание высокого качества банкнот, переход на отечественное оборудование и технологии, а также автоматизация обслуживания клиентов.

