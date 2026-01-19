ЦБ определил направления развития наличного денежного обращения до 2030 года

На ближайшие пять лет Банк России ставит перед собой несколько ключевых задач в сфере определения основных направлений развития наличного денежного обращения. Среди них – увеличение практики хранения наличных денег в банковских хранилищах, поддержание высокого качества банкнот, переход на отечественное оборудование и технологии, а также автоматизация обслуживания клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.