ЦБ определил направления развития наличного денежного обращения до 2030 года

Ведомости

На ближайшие пять лет Банк России ставит перед собой несколько ключевых задач в сфере определения основных направлений развития наличного денежного обращения. Среди них – увеличение практики хранения наличных денег в банковских хранилищах, поддержание высокого качества банкнот, переход на отечественное оборудование и технологии, а также автоматизация обслуживания клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Несмотря на разнообразие платежных средств, отмечает Центробанк, наличные деньги продолжают оставаться востребованными. Основная цель Банка России – обеспечить их доступность для граждан и бизнеса, говорится в сообщении. 

Ожидается, что реализация этих планов обеспечит стабильность и устойчивость системы наличного оборота, а также повысит ее устойчивость к рискам и внешним угрозам.

Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Финансы

Основные направления развития наличного оборота на 2026–2030 гг. базируются на ранее принятых документах, отмечает ЦБ. При их разработке были учтены предложения участников рынка, включая кредитные и инкассаторские организации, перевозчиков наличных денег, ассоциации, торгово-сервисные предприятия, а также производителей и поставщиков оборудования.

Центробанк сообщал, что денежная база в узком определении в России за неделю с 28 ноября по 5 декабря 2025 г. достигла 19,16 млрд руб. В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в ЦБ.

