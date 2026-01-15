Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицамиИзменения призваны затруднить легализацию средств преступного происхождения
Инициатива подготовлена в рамках плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, утвержденного правительством. Проект закона, внесенный в Гражданский кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости», был направлен в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря.
Согласно действующему законодательству, государственной регистрации в Росреестре подлежат сделки с недвижимостью, предприятиями, а также долгосрочная аренда зданий и земельных участков. В настоящее время ограничений по оплате таких сделок наличными между гражданами и организациями не существует, что, по мнению Минфина, может способствовать введению в оборот денег, полученных преступным путем.
В пояснительной записке к документу отмечается, что проект направлен на ограничение использования наличных средств неустановленного происхождения в безналичном обороте. Принятие инициативы затронет в первую очередь крупные сделки с недвижимостью и предприятиями.
25 ноября 2025 г. депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести недельный период охлаждения при сделках с недвижимостью для защиты покупателей. Поправки предлагается внести в закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно документу, регистрация перехода права собственности будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Средства продавцу – физическому лицу будут перечисляться на банковский счет после государственной регистрации.