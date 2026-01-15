Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Изменения призваны затруднить легализацию средств преступного происхождения
Ведомости

Министерство финансов РФ предложило запретить государственную регистрацию сделок с наличными деньгами между физическими и юридическими лицами, если их сумма превышает 5 млн руб. за операцию или 50 млн руб. в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект ведомства.

Инициатива подготовлена в рамках плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, утвержденного правительством. Проект закона, внесенный в Гражданский кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости», был направлен в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря.

Согласно действующему законодательству, государственной регистрации в Росреестре подлежат сделки с недвижимостью, предприятиями, а также долгосрочная аренда зданий и земельных участков. В настоящее время ограничений по оплате таких сделок наличными между гражданами и организациями не существует, что, по мнению Минфина, может способствовать введению в оборот денег, полученных преступным путем.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект направлен на ограничение использования наличных средств неустановленного происхождения в безналичном обороте. Принятие инициативы затронет в первую очередь крупные сделки с недвижимостью и предприятиями.

25 ноября 2025 г. депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести недельный период охлаждения при сделках с недвижимостью для защиты покупателей. Поправки предлагается внести в закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно документу, регистрация перехода права собственности будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Средства продавцу – физическому лицу будут перечисляться на банковский счет после государственной регистрации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте