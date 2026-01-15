Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Согласно действующему законодательству, государственной регистрации в Росреестре подлежат сделки с недвижимостью, предприятиями, а также долгосрочная аренда зданий и земельных участков. В настоящее время ограничений по оплате таких сделок наличными между гражданами и организациями не существует, что, по мнению Минфина, может способствовать введению в оборот денег, полученных преступным путем.