Денежная база в России за неделю увеличилась на 95,2 млрд рублей

Ведомости

Денежная база в узком определении в России за неделю с 28 ноября по 5 декабря 2025 г. достигла 19,16 млрд руб. Об этом свидетельствует база данных Центробанка.

По состоянию на 28 ноября показатель составлял 19,07 млрд руб. Таким образом, денежная база выросла за указанный период на 95,2 млрд руб., или на 0,50%.

На неделе с 21 по 28 ноября этого года объем денежной базы в РФ сократился на 0,39%, или на 73,7 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центральным банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в регулятор.

