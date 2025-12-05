Денежная база в России снизилась за неделю на 73,7 млрд рублей
Денежная база в узком определении в России за неделю с 21 по 28 ноября сократилась до 19,07 млрд руб. Об этом сообщил Центральный банк.
Согласно данным регулятора, по состоянию на 21 ноября денежная база составляла 19,14 млрд руб. Таким образом, за неделю показатель уменьшился на 0,39%, или на 73,7 млрд руб.
На неделе с 14 по 21 ноября денежная база в России продемонстрировала рост на 0,04%, или на 6,4 млн руб.
В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.