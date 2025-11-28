Газета
Денежная база в России возросла за неделю на 6,4 млрд рублей

Ведомости

Денежная база в узком определении в России на неделе с 14 по 21 ноября увеличилась до 19,14 млрд руб. Это следует из базы данных Банка России.

По состоянию на 14 ноября денежная база составляла 19,132 млрд руб. Таким образом, за указанный период показатель вырос на 0,04%, или на 6,4 млрд руб.

За неделю с 7 по 14 ноября денежная база продемонстрировала рост на 0,47%, или 89,8 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в регулятор.

