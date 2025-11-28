Денежная база в России возросла за неделю на 6,4 млрд рублей

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в регулятор.