В России инфляция за 2025 год показала самый низкий результат с 2020 года

Кроме того, в 2025 г. снижение цен коснулось яиц (-20%), сахара (-6,4%), макарон и круп (-0,9%). Овощи и фрукты подешевели на 8,8% в сравнении с высокой базой в декабре 2024 г. Как отметили представители ЦБ, текущая денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить годовую инфляцию до 4-5% в 2026 г.