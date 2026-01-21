В России инфляция за 2025 год показала самый низкий результат с 2020 года
Годовая инфляция в РФ в 2025 г. снизилась до 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 г. Инфляция в 2024 г. составляла 9,5%, сообщил Банк России.
По данным регулятора, за прошлый год наименьший рост показали цены на непродовольственные товары – в среднем на 3%. При этом обувь, средства связи, персональные компьютеры и товары нескольких других категорий в этом сегменте подешевели.
Кроме того, в 2025 г. снижение цен коснулось яиц (-20%), сахара (-6,4%), макарон и круп (-0,9%). Овощи и фрукты подешевели на 8,8% в сравнении с высокой базой в декабре 2024 г. Как отметили представители ЦБ, текущая денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить годовую инфляцию до 4-5% в 2026 г.
В ноябре 2025 г. Банк России сообщил, что инфляция в РФ снизится до 4% во втором полугодии 2026 г. По данным регулятора, экономическая ситуация в стране развивалась в соответствии с прогнозом, а жесткие денежно-кредитные условия продолжали сдерживать инфляционное давление.