Банк России прогнозирует достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 года
Согласно прогнозу Банка России, инфляция в России достигнет уровня в 4% во втором полугодии 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки.
По данным ЦБ, экономическая ситуация в РФ развивалась по прогнозу регулятора. Жесткие денежно-кредитные условия продолжали сдерживать инфляционное давление, отмечается в сообщении. Кроме того, несмотря на рост инфляции в последние месяцы, ее устойчивые показатели сохранялись в диапазоне 4–6%.
При этом в Банке России отметили появление новых проинфляционных факторов. В частности, речь идет о повышении НДС в 2026 г., высокой индексации тарифов на ЖКУ, изменений в расчете утилизационного сбора и ситуации на рынке топлива. Как отметили участники обсуждения, эти факторы могут усилить инфляционные ожидания.
Большинство участников согласились, что полная компенсация этих факторов мерами денежно-кредитной политики может привести к чрезмерному охлаждению экономики и последующему отклонению инфляции вниз от цели. Поэтому нужно продолжить снижение ключевой ставки, но уменьшить его шаг и повысить прогнозную траекторию ставки.
Большинство участников пришли к единому мнению, что полная компенсация данных факторов с помощью мер денежно-кредитной политики может вызвать значительное охлаждение экономики и, как следствие, снижение инфляции ниже целевого уровня.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 30 октября заявила, что в 2026 г. инфляция в России может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов.
Она отметила, что, по прогнозу Центробанка, инфляция в 2026 г. будет снижаться к целевому уровню 4%. Особенно Набиуллина подчеркнула, что общая конфигурация бюджета на указанный год в целом будет способствовать снижению инфляции.