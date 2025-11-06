Банк России прогнозирует достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 года

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в России достигнет уровня в 4% во втором полугодии 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки.