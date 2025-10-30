Набиуллина допустила ускорение инфляции в 2026 году из-за налогов и ЖКХ

Минфин 24 сентября внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2026 г. Одно из ключевых нововведений касается ставки стандартного НДС. Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.