Набиуллина допустила ускорение инфляции в 2026 году из-за налогов и ЖКХ

В 2026 г. инфляция в России может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов. Это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

Она отметила, что, по прогнозу Центробанка, инфляция в 2026 г. будет снижаться к целевому уровню 4%. Особенно Набиуллина подчеркнула, что общая конфигурация бюджета на указанный год в целом будет способствовать снижению инфляции. 

По мнению ЦБ, повышение НДС гораздо менее проинфляционное, чем финансирование дефицита за счет наращивания государственного долга. 

«Мы в Центральном банке, конечно, поддерживаем приверженность правительства, Государственной думы к сбалансированному бюджету», – добавила председатель Банка России (цитата по «Интерфаксу»).

27 октября Банк России сообщил, что в сентябре темпы роста потребительских цен снизились почти в половине регионов страны. В 41 из 85 субъектов инфляция оказалась ниже, чем годом ранее, а в восьми регионах цены по сравнению с августом либо не изменились, либо даже снизились. Регулятор отмечал, что замедлению инфляции способствовало удешевление отдельных продовольственных товаров.

Минфин 24 сентября внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2026 г. Одно из ключевых нововведений касается ставки стандартного НДС. Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

