ЦБ зафиксировал замедление инфляции почти в половине регионов России
В сентябре темпы роста потребительских цен снизились почти в половине регионов страны. В 41 из 85 субъектов инфляция оказалась ниже, чем годом ранее, а в восьми регионах цены по сравнению с августом либо не изменились, либо даже снизились. Об этом сообщает Банк России в своем Telegram-канале.
Регулятор отмечает, что замедлению инфляции способствовало удешевление отдельных продовольственных товаров. В частности, продолжали снижаться цены на овощи и фрукты, а также на сливочное и подсолнечное масло.
В то же время сохранялся рост стоимости ряда непродовольственных товаров – подорожали топливо, медицинские товары, парфюмерия и косметика. При этом подержанные автомобили, инструменты и оборудование продолжили дешеветь.
Согласно обзору ЦБ, традиционно для сентября выросли цены на образовательные услуги, а также подорожали зарубежные поездки.
Банк России подчеркнул, что продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.
27 октября Банк России сообщил, что прогнозирует устойчивый и сбалансированный рост экономики в ближайшие три года. Целью денежно-кредитной политики Центробанк называет достижение ценовой стабильности. Цель по инфляции – 4%. После ее стабилизации ЦБ оценит целесообразность снижения уровня цели, однако это возможно не ранее 2029 г., говорится в документе.