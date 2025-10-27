Эксперты ожидают ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец года
Совет директоров Центробанка на заседании 24 октября решил опустить ключевую ставку до 16,5%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец 2025 г.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что, исходя из прогноза Банка России по ставке на остаток года, к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%. По его оценке, регулятор на следующем заседании 19 декабря может опустить ключевую ставку на 50 б. п. до 16%. Если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, Центробанк может сохранить ключевую ставку 16,5%. Васильев ожидает среднюю ключевую ставку на 2026 г. на уровне 15,1%.
Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов прогнозирует снижение на 0,5 п. п. в декабре – до 16%. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков тоже ожидает снижения на 0,5 п. п. в конце года.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что прогноз по ставке на остаток года предполагает возможность как ее сохранения, так и снижения до 16%. По ее словам, риторика заявления и макропрогноз выглядят достаточно жестко.
24 октября Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Этого ждал один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Еще 10 человек прогнозировали сохранение «ключа». Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что регулятор повысил диапазон ставки на следующий год до 13–15%. По ее словам, это даст возможность Банку России достичь цели по инфляции в 4% и удержать ее на этом уровне.