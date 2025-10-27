Эксперты ожидают ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что, исходя из прогноза Банка России по ставке на остаток года, к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%. По его оценке, регулятор на следующем заседании 19 декабря может опустить ключевую ставку на 50 б. п. до 16%. Если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, Центробанк может сохранить ключевую ставку 16,5%. Васильев ожидает среднюю ключевую ставку на 2026 г. на уровне 15,1%.