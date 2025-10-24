Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставкиЭкономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года
24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. До этого, с октября 2024 г. и по июнь 2025 г., она держалась на уровне 21%. После заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила перед журналистами, где представила обновленный прогноз по инфляции и ставке.
Инфляция и ставка
Денежно-кредитные условия остаются жесткими.
Инфляция в следующем году по обновленному прогнозу повышена до 4-5%.
Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%. Выраженной тенденции к ее снижению нет.
Население сохраняет высокую сберегательную активность. Набиуллина отметила, что это создает условия для замедления инфляции.
Резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении.
ЦБ не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в декабре.
Регулятор повысил диапазон ставки на следующий год до 13-15%. По словам Набиуллиной, это даст возможность ЦБ достичь цели по инфляции в 4% и удержать ее на этом уровне.
Среди проинфляционных рисков: активизация кредитования темпами, превосходящими прогноз ЦБ, рост дефицита кадров и цены на нефть.
Геополитическая неопределенность сохраняется.
Состояние экономики и рубля
Рост экономики в III квартале замедлился. Рост потребительского спроса за этот период несколько ускорился. Инвестиционный спрос остается на высоком достигнутом уровне.
Экономика России в первом полугодии 2026 г. выйдет из состояния перегрева, отметила глава ЦБ.
Центробанк фиксирует снижение количества вакансий в России.
Доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, снижается.
Кредит экономике в этом году вырастет на 8-11%.
Курс рубля в этом году крепче, чем в прошлом. По оценкам Набиуллиной, укрепление к среднему курсу 2024 г. составляет 10%. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой.
Искусственное противостояние укреплению курса рубля потребует более высокий уровень ключевой ставки для снижения инфляции.
Мировая экономика продолжает замедляться, но более плавно, чем ожидалось, указала Набиуллина.
О повышении налогов
Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен, указала Набиуллина.
Заметно ухудшение положений малого и среднего бизнеса – этот сектор наиболее уязвим к повышению налогов, охлаждению спроса и высоким ставкам.