Главная / Экономика /

Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. До этого, с октября 2024 г. и по июнь 2025 г., она держалась на уровне 21%. После заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила перед журналистами, где представила обновленный прогноз по инфляции и ставке.

Инфляция и ставка

  • Денежно-кредитные условия остаются жесткими.

  • Инфляция в следующем году по обновленному прогнозу повышена до 4-5%.

  • Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%. Выраженной тенденции к ее снижению нет. 

  • Население сохраняет высокую сберегательную активность. Набиуллина отметила, что это создает условия для замедления инфляции.

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Экономика / Макроэкономика и бюджет

  • Резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении.

  • ЦБ не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в декабре.

  • Регулятор повысил диапазон ставки на следующий год до 13-15%. По словам Набиуллиной, это даст возможность ЦБ достичь цели по инфляции в 4% и удержать ее на этом уровне.

  • Среди проинфляционных рисков: активизация кредитования темпами, превосходящими прогноз ЦБ, рост дефицита кадров и цены на нефть.

  • Геополитическая неопределенность сохраняется.

Состояние экономики и рубля

  • Рост экономики в III квартале замедлился. Рост потребительского спроса за этот период несколько ускорился. Инвестиционный спрос остается на высоком достигнутом уровне.

  • Экономика России в первом полугодии 2026 г. выйдет из состояния перегрева, отметила глава ЦБ.

  • Центробанк фиксирует снижение количества вакансий в России.

  • Доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, снижается.

  • Кредит экономике в этом году вырастет на 8-11%.

Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графиках

Экономика / Макроэкономика и бюджет

  • Курс рубля в этом году крепче, чем в прошлом. По оценкам Набиуллиной, укрепление к среднему курсу 2024 г. составляет 10%. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой.

  • Искусственное противостояние укреплению курса рубля потребует более высокий уровень ключевой ставки для снижения инфляции.

  • Мировая экономика продолжает замедляться, но более плавно, чем ожидалось, указала Набиуллина.

О повышении налогов

  • Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен, указала Набиуллина.

  • Заметно ухудшение положений малого и среднего бизнеса – этот сектор наиболее уязвим к повышению налогов, охлаждению спроса и высоким ставкам.

