Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. До этого, с октября 2024 г. и по июнь 2025 г., она держалась на уровне 21%. После заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила перед журналистами, где представила обновленный прогноз по инфляции и ставке.