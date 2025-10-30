Набиуллина заявила, что в экономике РФ нет признаков рецессии
В экономике России и «близко» нет признаков рецессии. К подобным заявлениям следует относиться ответственно. Об этом заявила председатель Банка России Эльвина Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям», – сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).
Она отметила, что при рецессии растет безработица, а также снижаются реальные зарплаты. Оба эти фактора сейчас в экономике РФ не наблюдаются, подчеркнула Набиуллина. Также она выразила уверенность, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции.
На пресс-конференции 12 сентября Набиуллина также пояснила, что утверждения о технической рецессии в экономике России носят дискуссионный характер. Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели это не подтверждают. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», – указала она.
18 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российской экономике до рецессии еще далеко. Он подчеркнул, что «сползание с 4% роста ВВП» необходимо, чтобы подавить в стране инфляцию и обеспечить в РФ макроэкономическую стабильность. При этом глава государства согласился, что экономику важно не «заморозить».