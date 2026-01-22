Шохин заявил о необходимости развернуть экономику в сторону устойчивого роста

«Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться и к концу года будет около 13%, но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами – субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно», – отметил он.