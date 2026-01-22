Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Шохин заявил о необходимости развернуть экономику в сторону устойчивого роста

Ведомости

Накопленный эффект охлаждения в экономике России уже стоит развернуть в направлении устойчивого роста, сообщил в интервью «РИА Новости» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться и к концу года будет около 13%, но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами – субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно», – отметил он.

По словам Шохина, важно принять решение для сбалансированного смягчения денежно-кредитной политики. Оно не должно нарушить макроэкономическую стабильность в стране, но поможет поддерживать темп роста ВВП выше 1% при сокращении инфляции.

12 января Шохин отмечал, что, согласно результатам опросов РСПП, 40% компаний уменьшили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Он добавил, что укрепление рубля вызывает беспокойство среди предпринимателей. Глава союза выступил за использование рыночных инструментов валютного регулирования, чтобы снизить волатильность и повысить предсказуемость для экспортеров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте