Шохин заявил о необходимости развернуть экономику в сторону устойчивого роста
Накопленный эффект охлаждения в экономике России уже стоит развернуть в направлении устойчивого роста, сообщил в интервью «РИА Новости» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться и к концу года будет около 13%, но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами – субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно», – отметил он.
По словам Шохина, важно принять решение для сбалансированного смягчения денежно-кредитной политики. Оно не должно нарушить макроэкономическую стабильность в стране, но поможет поддерживать темп роста ВВП выше 1% при сокращении инфляции.
12 января Шохин отмечал, что, согласно результатам опросов РСПП, 40% компаний уменьшили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Он добавил, что укрепление рубля вызывает беспокойство среди предпринимателей. Глава союза выступил за использование рыночных инструментов валютного регулирования, чтобы снизить волатильность и повысить предсказуемость для экспортеров.