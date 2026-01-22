Международные резервы России за неделю выросли на $16,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на 16 января 2026 г. составляли $769,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
На 9 января международные резервы составляли $752,5 млрд. Так, за неделю показатель показал рост на $16,6 млрд, или на 2,2%, в основном за счет положительной переоценки.
За неделю со 2 по 9 января объем международных резервов не изменился. С 26 декабря 2025 г. по 2 января 2026 г. показатель снизился на $11,4 млрд.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Центробанка. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.