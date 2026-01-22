Газета
Главная / Экономика /

Оценка роста ВВП США в III квартале повышена до 4,4%

Ведомости

Экономика США в III квартале 2025 г. выросла на 4,4% в годовом выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Бюро экономического анализа страны.

Потребительские расходы увеличились на 3,5% в годовом исчислении. По данным агентства, это самые высокие темпы роста расходов на услуги за последние три года.

На фоне уверенного роста и стабилизации ситуации на рынке труда ожидается, что на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США процентные ставки останутся без изменений.

23 декабря 2025 г. Бюро экономического анализа оценивало рост американской экономики в III квартале прошлого года в 4,3%. Показатель сильно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на уровне 3,2%. Это самый высокий темп роста экономики США со II квартала 2023 г.

Основным драйвером роста стали потребительские расходы. Кроме того, значительный вклад внесли государственные расходы и рост экспорта. При этом деловые инвестиции замедлились, а импорт снизился, что дополнительно поддержало показатель ВВП.

