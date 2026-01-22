Оценка роста ВВП США в III квартале повышена до 4,4%

23 декабря 2025 г. Бюро экономического анализа оценивало рост американской экономики в III квартале прошлого года в 4,3%. Показатель сильно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на уровне 3,2%. Это самый высокий темп роста экономики США со II квартала 2023 г.