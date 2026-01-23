Газета
Главная / Экономика /

Денежная база в России сократилась на 184,7 млрд рублей

Ведомости

Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 16 января 2026 г. достиг 19,6 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

На 26 декабря 2025 г. показатель составлял 19,8 трлн руб. Таким образом, за указанный период денежная база уменьшилась на 184,7 млрд руб., или 0,94%.

За неделю с 19 по 26 декабря прошлого года объем денежной базы вырос на 303,4 млрд руб., или 1,53%.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком России наличные средства (с учетом остатков денег в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в регулятор.

