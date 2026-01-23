Денежная база в России сократилась на 184,7 млрд рублей

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком России наличные средства (с учетом остатков денег в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в регулятор.