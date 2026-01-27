Центробанк оценил дефицит кадров в России

Оценка обеспеченности работниками в IV квартале 2025 г. составила -23,2 пункта против -25,1 пункта кварталом ранее. Это указывает на продолжающееся сокращение остроты проблемы дефицита кадров. В то же время обеспеченность кадрами остается на минимальном по сравнению с 2022 г. уровне. Наиболее острый дефицит кадров сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.