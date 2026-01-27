Центробанк оценил дефицит кадров в России
Дефицит кадров в России в IV квартале 2025 г. продолжал постепенно снижаться. При этом обеспеченность работниками остается крайне низкой относительно 2020–2022 гг., говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Мониторинг предприятий».
Оценка обеспеченности работниками в IV квартале 2025 г. составила -23,2 пункта против -25,1 пункта кварталом ранее. Это указывает на продолжающееся сокращение остроты проблемы дефицита кадров. В то же время обеспеченность кадрами остается на минимальном по сравнению с 2022 г. уровне. Наиболее острый дефицит кадров сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
Планы компаний по найму работников на I квартал текущего года стали более умеренными по сравнению с предыдущими тремя кварталами в целом по экономике и в большинстве укрупненных отраслей, за исключением электроэнергетики и водоснабжения.
На фоне сохраняющейся напряженности на рынке труда предприятия планируют в I квартале 2026 г. повысить зарплату в среднем на 2,8% относительно IV квартала прошлого года. При этом каждое второе предприятие не намерено повышать зарплату.
16 декабря 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование «Благополучие работников в трудодефицитной экономике» экспертов ФГБУН Института экономики РАН Ирины Соболевой и Эдуарда Соболева писали, что дефицит кадров способствовал увеличению зарплаты, стабилизации социально-экономического положения трудящегося населения и росту удовлетворенности работой.
При этом рост заработков сопровождался увеличением продолжительности рабочей недели. В 2023–2024 гг. она составила рекордно высокое значение – 38,2 часа. По данным Росстата, в 2021 г. средняя продолжительность рабочей недели составляла 37,8 часа, а в 2020 г. – 36 часов.