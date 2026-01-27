Инфляционные ожидания россиян остались на прежнем уровне в январе

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2025 г. составила 5,59%, что стало самым низким показателем за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%). В 2024 г. рост цен составил 9,52%, в 2023 г. – 7,42%. Самого высокого значения за пятилетку инфляция достигла в 2022 г. – 11,94%. Уровень инфляции в 2021 г. – 8,39%.