Инфляционные ожидания россиян остались на прежнем уровне в январе

Инфляционные ожидания граждан РФ в январе сохранились на уровне 13,7% годовых. Такой же показатель был в декабре 2025 г., говорится в результатах опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В январе 2026 г. наблюдаемая инфляция в России в третий раз подряд осталась на отметке 14,5%. При этом инфляционные ожидания населения демонстрируют разнонаправленную динамику в зависимости от финансового поведения граждан. Среди лиц, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция снизилась с 12,3 до 12%. В то же время среди тех, кто не имеет накоплений, ожидаемый рост цен увеличился – с 14,6 до 15,2%.

Опрос был проведен с 12 по 21 января текущего года методом интервью по месту жительства в режиме face-to-face среди совершеннолетних граждан России. Участие в исследовании приняли не менее 2000 респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах РФ. 

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2025 г. составила 5,59%, что стало самым низким показателем за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%). В 2024 г. рост цен составил 9,52%, в 2023 г. – 7,42%. Самого высокого значения за пятилетку инфляция достигла в 2022 г. – 11,94%. Уровень инфляции в 2021 г. – 8,39%.

