Эксперт ВАВТ при Минэке разъяснил суть иска Киргизии из-за полисов ОМС
Киргизия обратилась в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с запросом официального толкования положений договора о ЕАЭС относительно медицинского обеспечения работников из союза и членов их семей. Об этом рассказал руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Никита Пыжиков.
Обращение было вызвано различиями в системах медицинского обеспечения стран ЕАЭС. В России, Казахстане и Киргизии действует обязательное медицинское страхование (ОМС), в то время как в Армении система только формируется и большинство граждан получают помощь на платной основе. Различия касаются не только принципов формирования систем, но и объема и уровня медицинской помощи, пояснил эксперт. В договоре о ЕАЭС эти вопросы не были детально прописаны, и базовый документ требует лишь предоставления бесплатной скорой и неотложной помощи. Остальные аспекты ОМС регулируются на национальном уровне.
В России трудящиеся из ЕАЭС застрахованы в системе ОМС с момента начала работы. Это отличает их от трудовых мигрантов с патентами, которым для получения ОМС необходимо проработать в стране не менее пяти лет.
Основной вопрос обращения Киргизии связан с предоставлением медицинской помощи в рамках ОМС членам семей трудящихся, временно пребывающим в России, добавил Пыжиков. Это самая многочисленная категория, включающая тех, кто приезжает на короткий срок. Проблема в том, что такие граждане не вносят страховые платежи, а в Киргизии даже неработающие лица не могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь по ОМС, за исключением отдельных случаев. Для получения помощи они должны самостоятельно уплачивать взносы, что в России аналогично покупке полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Поэтому требование обеспечить неработающих граждан Киргизии бесплатной медицинской помощью за счет российского бюджета кажется непоследовательным.
Участие Киргизии в ЕАЭС и доступ к российскому рынку труда, как отмечает эксперт, важны для экономики страны. По данным Национального банка Республики, за первые 10 месяцев 2025 г. в страну поступило около $3 млрд переводов от трудовых мигрантов, что составляет более 10% годового ВВП. За аналогичный период 2024 г. объем переводов составил $2,5 млрд. Девять из 10 переводов поступают из стран ЕАЭС.
Киргизия обратилась в суд ЕАЭС из-за полисов ОМС для семей мигрантов в России. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов считает, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует членам семей трудовых мигрантов доступ к ОМС.