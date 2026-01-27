Эксперт ВАВТ при Минэке разъяснил суть иска Киргизии из-за полисов ОМС

Основной вопрос обращения Киргизии связан с предоставлением медицинской помощи в рамках ОМС членам семей трудящихся, временно пребывающим в России, добавил Пыжиков. Это самая многочисленная категория, включающая тех, кто приезжает на короткий срок. Проблема в том, что такие граждане не вносят страховые платежи, а в Киргизии даже неработающие лица не могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь по ОМС, за исключением отдельных случаев. Для получения помощи они должны самостоятельно уплачивать взносы, что в России аналогично покупке полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Поэтому требование обеспечить неработающих граждан Киргизии бесплатной медицинской помощью за счет российского бюджета кажется непоследовательным.