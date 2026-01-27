Киргизия подала на Россию в суд из-за полюсов ОМС для семей мигрантов

Между Россией и Киргизией действует соглашение о социальном обеспечении, которое также распространяется на все государства — члены ЕАЭС. Согласно статье 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория.