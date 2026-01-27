Киргизия подала на Россию в суд из-за полюсов ОМС для семей мигрантов
Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с иском о неисполнении Россией соглашения по трудовым мигрантам. Об этом заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета.
По его словам, действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует членам семей трудовых мигрантов доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Однако Россия, как утверждается, нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС этой категории граждан.
«Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России», – подчеркнул Муканов (цитата по Economist.kg).
В ноябре 2025 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что, чтобы получить медицинский полис, иностранцам в России придется легально отработать как минимум пять лет.
«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», – заявил спикер нижней палаты парламента. По его словам, исключением станут экстренные случаи.
Между Россией и Киргизией действует соглашение о социальном обеспечении, которое также распространяется на все государства — члены ЕАЭС. Согласно статье 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория.
В ноябре 2023 г. зампред правительства Киргизии Эдиль Байсалов попросил российские власти предоставить ОМС семьям трудовых мигрантов.