Володин сообщил об ужесточении условий для получения медполиса для мигрантов

За 2024 г. более 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Наиболее востребованными у иностранных пациентов профилями исходя из объема вырученных средств были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия.