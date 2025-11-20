Володин сообщил об ужесточении условий для получения медполиса для мигрантов
Отныне, чтобы получить медицинский полис, иностранцам в России придется легально отработать как минимум пять лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, исключением станут экстренные случаи.
«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», – заявил спикер нижней палаты парламента.
За 2024 г. более 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Наиболее востребованными у иностранных пациентов профилями исходя из объема вырученных средств были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия.