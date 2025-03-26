Почти 5 млн иностранцев получили медпомощь в России за прошлый год

Патент выдается иностранцам, прибывшим в безвизовом порядке, а разрешение на работу – тем, кто приехал в страну по визе. За 2019–2024 гг. было выдано более 11 млн патентов, подсчитали «Ведомости» на основе открытых данных Министерства внутренних дел (МВД) и СМИ (в 2023 г. МВД перешло на публикацию ежеквартальной статистики, удалив при этом с сайта всю статистику за предыдущие годы). Данные по выдаче разрешений на работу доступны только за три года. В 2019 г. было выдано 120 100 шт., в 2023 г. – 99 100 шт., а за девять месяцев 2024 г. – 120 200 шт. Медкомиссию проходят и другие категории въезжающих в страну иностранных граждан: иностранные студенты, лица без гражданства, высококвалифицированные специалисты и т. д.