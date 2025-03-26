Почти 5 млн иностранцев получили медпомощь в России за прошлый год

Почти 5 млн иностранцев получили медпомощь в России за прошлый годВ статистику включают услуги по медосвидетельствованию мигрантов для получения патентов, о массовом лечебном туризме пока говорить нельзя, считают эксперты
За 2024 г. свыше 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России, следует из данных, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Такой учет ведется там с начала 2021 г. Всего с этого момента по декабрь 2024 г. лечились в стране или консультировались с российскими врачами почти 21 млн иностранцев.
Наиболее популярными у иностранных пациентов профилями исходя из объема вырученных средств были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия, уточнял в 2024 г. представитель Минздрава.
Например, в 2020–2024 гг. медицинскую помощь в НМИЦ радиологии оказали более чем 11 000 иностранцев, рассказал «Ведомостям» директор центра, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Большинство пациентов приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана, уточнил он.
В крупнейший трансплантологический центр в России – НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова чаще всего за консультацией обращаются жители Казахстана и Киргизии, рассказал сотрудник пресс-службы медорганизации. Ежегодно в центр приезжает около 100 иностранных пациентов. В основном это семьи с маленькими детьми, так как центр выполняет для иностранцев только родственную трансплантацию. Ресурсы от посмертных доноров – граждан РФ на них не распространяются, пояснил «Ведомостям» директор центра, главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.
В 2019–2024 гг. в России реализовывался федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Он входил в структуру национального проекта «Здравоохранение». Один из целевых показателей федпроекта – к 2024 г. нарастить объем экспорта медицинских услуг до $1 млрд ежегодно. По словам представителя пресс-службы Минздрава, этот план был перевыполнен уже на 31 июля 2024 г. Объем экспорта медуслуг на тот момент составил $1,09 млрд. Актуальный показатель на конец прошлого года в ведомстве не предоставили. Счетная палата проведет проверку реализации завершенных за 2019–2024 гг. нацпроектов, включая проект «Здравоохранение», до 1 июня 2025 г.
Впрочем, эксперты, в том числе из консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey), неоднократно указывали на то, что в методике расчета Минздрава медицинским туристом считается любой иностранец, получающий любую медуслугу в РФ. То есть в статистику входят мигранты, которые должны проходить обязательный медицинский осмотр для получения патента или разрешения на работу в России. На это им дается 30 суток с даты въезда в страну, а результаты действуют год.
Патент выдается иностранцам, прибывшим в безвизовом порядке, а разрешение на работу – тем, кто приехал в страну по визе. За 2019–2024 гг. было выдано более 11 млн патентов, подсчитали «Ведомости» на основе открытых данных Министерства внутренних дел (МВД) и СМИ (в 2023 г. МВД перешло на публикацию ежеквартальной статистики, удалив при этом с сайта всю статистику за предыдущие годы). Данные по выдаче разрешений на работу доступны только за три года. В 2019 г. было выдано 120 100 шт., в 2023 г. – 99 100 шт., а за девять месяцев 2024 г. – 120 200 шт. Медкомиссию проходят и другие категории въезжающих в страну иностранных граждан: иностранные студенты, лица без гражданства, высококвалифицированные специалисты и т. д.
Обследование мигрантов на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, лепра, сифилис, ВИЧ), нельзя считать медтуризмом, соглашается директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
У страны есть все шансы нарастить объем экспорта медуслуг в ближайшие годы, уверен доцент кафедры государственного, муниципального управления и права РАНХиГС Вадим Романов. Федпроект «Развитие экспорта медицинских услуг» улучшил информированность иностранных пациентов о возможностях российского здравоохранения и адаптировал инфраструктуру под международные стандарты. Для привлечения иностранных граждан, по мнению Романова, нужно расширять международное сотрудничество, упрощать логистику, включая процесс получения медицинских виз, увеличивать инвестиции в технологии и персонал отечественных клиник. Перспективы развития медтуризма в РФ видят и аналитики «Яков и партнеры». Объем рынка в этом сегменте, по их оценкам, к 2030 г. достигнет от $2,2 млрд до $7,6 млрд в год.
В Минздраве, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова и НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко не ответили на вопросы «Ведомостей» об актуальных итогах федпроекта: объеме экспорта медуслуг в денежном выражении, страновом составе пациентов, наиболее популярных профилях оказания медпомощи и числе пролеченных пациентов в этих центрах.