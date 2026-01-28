Росконгресс спрогнозировал курс в 100 рублей за доллар в 2026 году

Цены на нефть в 2026 г. будут колебаться в районе $60 за баррель, предсказал институт. Давление на них продолжит оказывать значительный избыток предложения на мировом рынке, который возник в результате наращивания добычи ОПЕК+, борющейся за долю рынка, и не входящих в организацию производителей. В сообщении говорится, что в то же время рост спроса останется умеренным. С другой стороны, геополитические и логистические факторы, такие как риск перебоев в поставках со стороны Ирана, могут оказать некоторую поддержку ценам.