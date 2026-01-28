Росконгресс спрогнозировал курс в 100 рублей за доллар в 2026 году
I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события 2026 г.».
В то же время, по сообщению Росконгресса, III–IV кварталы 2026 г. могут стать моментом радикального изменения денежно-кредитной политики и перехода к экономике предложения.
Крепкий рубль, пишет Росконгресс, поможет сдержать инфляцию и будет способствовать технологическому перевооружению, снижая стоимость техноимпорта, необходимого для модернизации производства. Слабый же рубль увеличит доходы экспортеров и бюджета.
Цены на нефть в 2026 г. будут колебаться в районе $60 за баррель, предсказал институт. Давление на них продолжит оказывать значительный избыток предложения на мировом рынке, который возник в результате наращивания добычи ОПЕК+, борющейся за долю рынка, и не входящих в организацию производителей. В сообщении говорится, что в то же время рост спроса останется умеренным. С другой стороны, геополитические и логистические факторы, такие как риск перебоев в поставках со стороны Ирана, могут оказать некоторую поддержку ценам.
Власти и рыночные эксперты по-разному оценили перспективы рубля на текущий год. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления рубля. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления годом ранее.