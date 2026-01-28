Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Банк России понизил курс доллара на 29 января

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара на 29 января на 0,29 руб. Теперь он составит 76,26 руб.

Евро подорожает на 0,37 руб. до 91,30 руб. Для юаня ЦБ установил стоимость в 10,94 руб., она стала ниже на 0,03 руб.

Курс доллара на 28 января составляет 76,55 руб., евро – 90,93 руб., юаня – 10,98 руб.

Росконгресс опубликовал доклад «Ключевые события 2026 г.», в котором говорится, что I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь