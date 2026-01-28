Банк России понизил курс доллара на 29 января

Росконгресс опубликовал доклад «Ключевые события 2026 г.», в котором говорится, что I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар.