Банк России понизил курс доллара на 29 января
Банк России понизил официальный курс доллара на 29 января на 0,29 руб. Теперь он составит 76,26 руб.
Евро подорожает на 0,37 руб. до 91,30 руб. Для юаня ЦБ установил стоимость в 10,94 руб., она стала ниже на 0,03 руб.
Курс доллара на 28 января составляет 76,55 руб., евро – 90,93 руб., юаня – 10,98 руб.
Росконгресс опубликовал доклад «Ключевые события 2026 г.», в котором говорится, что I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар.