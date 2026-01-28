Инфляция в России с 20 по 26 января составила 0,19%
Инфляция в России в период с 20 по 26 января 2026 г. замедлилась с 0,45 до 0,19% в сравнении с предыдущей неделей. Темпы роста цен на продовольственные товары сократились до 0,37%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.
По данным ведомства, цены на плодоовощную продукцию в стране увеличились за указанный период на 2% (против 2,7% с 13 по 19 января). Огурцы подорожали на 4,6%, помидоры – на 1,8%, капуста и морковь – на 1,7%. Темп роста цен на говядину также вырос на 1%, маргарин – на 0,7%, вермишель – на 0,6%, кефир – на 0,5%.
При этом снижение цен коснулось свинины (0,4%), куриного мяса и сливочного масла (по 0,3%). В категории непродовольственных товаров цены снизились на пылесосы и смартфоны: на 0,7% и 0,6% соответственно.
27 января стало известно, что инфляционные ожидания россиян в январе зафиксировались на уровне 13,7% годовых. Такой же показатель был в декабре 2025 г., отмечалось в результатах опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Среди лиц, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция снизилась с 12,3 до 12%. В то же время среди тех, кто не имеет накоплений, ожидаемый рост цен увеличился – с 14,6 до 15,2%.