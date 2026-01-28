Инфляция в России с 20 по 26 января составила 0,19%

27 января стало известно, что инфляционные ожидания россиян в январе зафиксировались на уровне 13,7% годовых. Такой же показатель был в декабре 2025 г., отмечалось в результатах опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Среди лиц, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция снизилась с 12,3 до 12%. В то же время среди тех, кто не имеет накоплений, ожидаемый рост цен увеличился – с 14,6 до 15,2%.