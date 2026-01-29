Доход суверенного фонда Норвегии составил более $247 млрд в 2025 году
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) в 2025 г. получил прибыль в размере 2,36 трлн крон ($247,42 млрд).
Доход фонда от инвестиций достиг 15,1%. От инвестиций в акции доход составил 19,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью – 5,4%, в недвижимость – 4,4%, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 18,1%.
Генеральный директор NBIM Николай Танген заявил, что фонд продемонстрировал хорошие результаты в прошлом году. По его словам, акции технологических, финансовых и горнодобывающих компаний внесли значительный вклад в общую доходность.
NBIM – подразделение Банка Норвегии и крупнейший суверенный фонд в мире. В него власти страны направляют доходы от нефти, которые фонд затем вкладывает в недвижимость или ценные бумаги.
В ноябре 2025 г. парламент Норвегии проголосовал за приостановку «этической» продажи акций из портфеля суверенного фонда страны. Фонд временно не может пользоваться этическим руководством, а работа совета по этике приостановлена впервые в истории. Парламент также проголосовал за пересмотр мандата фонда.