Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Доход суверенного фонда Норвегии составил более $247 млрд в 2025 году

Ведомости

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) в 2025 г. получил прибыль в размере 2,36 трлн крон ($247,42 млрд).

Доход фонда от инвестиций достиг 15,1%. От инвестиций в акции доход составил 19,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью – 5,4%, в недвижимость – 4,4%, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 18,1%.

Генеральный директор NBIM Николай Танген заявил, что фонд продемонстрировал хорошие результаты в прошлом году. По его словам, акции технологических, финансовых и горнодобывающих компаний внесли значительный вклад в общую доходность.

NBIM – подразделение Банка Норвегии и крупнейший суверенный фонд в мире. В него власти страны направляют доходы от нефти, которые фонд затем вкладывает в недвижимость или ценные бумаги.

В ноябре 2025 г. парламент Норвегии проголосовал за приостановку «этической» продажи акций из портфеля суверенного фонда страны. Фонд временно не может пользоваться этическим руководством, а работа совета по этике приостановлена впервые в истории. Парламент также проголосовал за пересмотр мандата фонда.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь