Доход суверенного фонда Норвегии составил более $247 млрд в 2025 году

В ноябре 2025 г. парламент Норвегии проголосовал за приостановку «этической» продажи акций из портфеля суверенного фонда страны. Фонд временно не может пользоваться этическим руководством, а работа совета по этике приостановлена впервые в истории. Парламент также проголосовал за пересмотр мандата фонда.