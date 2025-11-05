Газета
Суверенный фонд Норвегии приостановил продажу акций «неэтичных» компаний

Ведомости

Парламент Норвегии проголосовал за приостановку «этической» продажи акций из портфеля суверенного фонда страны. Это позволит сохранить доли фонда в Microsof, Amazon и других технологических гигантах, связанных с военной кампанией Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь фонд временно не может пользоваться этическим руководством, а работа совета по этике приостановлена впервые в истории.

Недавние решения фонда, которые были приняты на основании рекомендаций совета по этике, вызывали недовольство Вашингтона. В августе он вышел из капитала Caterpillar из-за поставок бульдозеров Израилю. Управляющая фондом Norges Bank Investment Management действует в рамках мандата, установленного парламентом Норвегии. Этическое руководство затрагивает широкий спектр вопросов от наземных мин и до изменения климата. Совет по этике оценивает компоненты портфеля и рекомендует компании к исключению или наблюдению.

Норвежский парламент также проголосовал за пересмотр мандата фонда.

Правительство Норвегии объявило о признании Палестины как независимого государства в мае 2024 г. Там заявили, что признание Палестины в качестве государства подчеркивает позицию страны, по которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств». Тель-Авив в ответ отозвал для консультаций своего посла из Норвегии.

