Суверенный фонд Норвегии приостановил продажу акций «неэтичных» компаний
Теперь фонд временно не может пользоваться этическим руководством, а работа совета по этике приостановлена впервые в истории.
Недавние решения фонда, которые были приняты на основании рекомендаций совета по этике, вызывали недовольство Вашингтона. В августе он вышел из капитала Caterpillar из-за поставок бульдозеров Израилю. Управляющая фондом Norges Bank Investment Management действует в рамках мандата, установленного парламентом Норвегии. Этическое руководство затрагивает широкий спектр вопросов от наземных мин и до изменения климата. Совет по этике оценивает компоненты портфеля и рекомендует компании к исключению или наблюдению.
Норвежский парламент также проголосовал за пересмотр мандата фонда.
Правительство Норвегии объявило о признании Палестины как независимого государства в мае 2024 г. Там заявили, что признание Палестины в качестве государства подчеркивает позицию страны, по которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств». Тель-Авив в ответ отозвал для консультаций своего посла из Норвегии.