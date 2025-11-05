Суверенный фонд Норвегии приостановил продажу акций «неэтичных» компаний

Правительство Норвегии объявило о признании Палестины как независимого государства в мае 2024 г. Там заявили, что признание Палестины в качестве государства подчеркивает позицию страны, по которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств». Тель-Авив в ответ отозвал для консультаций своего посла из Норвегии.