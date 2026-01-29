Международные резервы РФ за неделю увеличились на $17,8 млрд
Международные резервы России по состоянию на 23 января 2026 г. достигли $786,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
На 16 января объем международных резервов составлял $769,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $17,8 млрд, или 2,3%. Это произошло в основном из-за положительной переоценки.
По итогам недели с 9 по 16 января международные резервы увеличились на $16,6 млрд, или на 2,2%. С 2 по 9 января их объем не изменился.
Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.