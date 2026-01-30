Денежная база в России сократилась за неделю на 133 млрд рублей
Денежная база в узком определении в России по состоянию на 23 января 2026 г. достигла 1,95 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.
На 16 января денежная база в стране составляла 1,96 млрд руб. Таким образом, за неделю показатель снизился на 0,68%, или на 133 млрд руб.
С 26 декабря 2025 г. по 16 января этого года объем денежной базы в России сократился на 0,94%, или на 184,7 млрд руб.
В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.