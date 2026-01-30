Орешкин: прежняя модель глобализации больше не работает

Выступая в Национальном центре «Россия» на Январских Экспертных диалогах, Орешкин выделил пять мегатрендов, которые определят развитие мира в ближайшее десятилетие. Первый из них он обозначил как «Глобализацию 2.0». По его словам, страны БРИКС+ наращивают долю в мировой экономике, лидируют по числу рождений, усиливают технологическое развитие. Глобальный Юг все чаще переходит к прямой торговле и расчетам в нацвалютах.