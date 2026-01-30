Орешкин: прежняя модель глобализации больше не работает
Привычная модель глобализации больше не работает, на смену ей приходит более децентрализованная система. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на мероприятии программы Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Выступая в Национальном центре «Россия» на Январских Экспертных диалогах, Орешкин выделил пять мегатрендов, которые определят развитие мира в ближайшее десятилетие. Первый из них он обозначил как «Глобализацию 2.0». По его словам, страны БРИКС+ наращивают долю в мировой экономике, лидируют по числу рождений, усиливают технологическое развитие. Глобальный Юг все чаще переходит к прямой торговле и расчетам в нацвалютах.
«Глобализация не закончилась, она стала другой», – подчеркнул Орешкин, отметив, что сегодня ключевым словом становится «суверенитет». Ключевыми экономиками мира он назвал Китай, США, Индию и Россию, указав при этом на появление новых центров роста, включая Индонезию, а также рост роли «стран-коннекторов».
Среди других мегатрендов Орешкин также выделил платформизацию экономики, трансформацию традиционных финансов. Подробно замруководителя администрации президента остановился на четвертом мегатренде, касающемся демографического спада после пика численности населения. По его словам, численность населения трудоспособного возраста, достигнув пика примерно в 6 млрд человек, к концу XXI в. может сократиться до 4 млрд. Резко возрастет количество пожилых людей и изменится их соотношение с трудоспособным населением. Это станет серьезным вызовом для пенсионных и социальных систем.
Пятый мегатренд, по словам Орешкина, касается развития человеческого капитала в новую технологическую эпоху. По его словам, автономные системы и роботы выходят за пределы промышленности, а искусственный интеллект упрощает стандартный интеллектуальный труд и меняет подходы к образованию.
«Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – подвел итог Орешкин.
В июне 2025 г. в докладе «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством», подготовленном «Ведомостями» совместно с Фондом «Росконгресс», Институтом исследований и экспертизы ВЭБ, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российским союзом промышленников и предпринимателей, также отмечалось, что современная модель мирового развития переживает глубокий кризис.
Авторы доклада указывали, что однополярная глобализация уходит, а в мире формируется многополярная модель с несколькими центрами силы. Крупнейшими из них, по оценке экспертов, станут США и Китай. Главным вопросом остается, смогут ли новые центры договориться или конфликты станут постоянной частью мировой системы.