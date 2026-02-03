Новак поручил рассмотреть вариант изменения налога на добычу сырья
Минфин РФ рассмотрит возможность корректировки налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак на заседании Совета Федерации.
«Сейчас компании вышли с инициативой, учитывая усложнение добычи, рост издержек, больше в структуре добычи у нас доля трудноизвлекаемых запасов», – объяснил Новак (цитата по ТАСС).
По его словам, вместе с Минфином он поручил Министерству энергетики подготовить соответствующие расчеты, обоснования. Вице-премьер также отметил, что Минфин считает НДД эффективным инструментом, который можно корректировать.
Кроме того, Новак спрогнозировал, что рост ВВП в России в 2026 г. предполагается на уровне или выше прошлогодних значений. Инфляция, по его словам, прогнозируется на уровне целевых 4%.