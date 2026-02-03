Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Новак поручил рассмотреть вариант изменения налога на добычу сырья

Ведомости

Минфин РФ рассмотрит возможность корректировки налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак на заседании Совета Федерации.

«Сейчас компании вышли с инициативой, учитывая усложнение добычи, рост издержек, больше в структуре добычи у нас доля трудноизвлекаемых запасов», – объяснил Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, вместе с Минфином он поручил Министерству энергетики подготовить соответствующие расчеты, обоснования. Вице-премьер также отметил, что Минфин считает НДД эффективным инструментом, который можно корректировать.

Кроме того, Новак спрогнозировал, что рост ВВП в России в 2026 г. предполагается на уровне или выше прошлогодних значений. Инфляция, по его словам, прогнозируется на уровне целевых 4%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её