Foreign Policy: США рискуют уступить Африку Китаю
США рискуют упустить торговое лидерство в Африке, что предоставит Китаю шанс усилить свое экономическое влияние на континенте. Об этом сообщает журнал Foreign Policy, исследуя последствия прекращения действия программы «О росте и возможностях Африки» (AGOA) по истечении ее срока 30 сентября 2025 г.
Программа на протяжении 25 лет обеспечивала 32 государствам Южной Африки свободный доступ к американскому рынку по более чем 1800 товарным позициям и являлась фундаментальным элементом внешней экономической стратегии США в регионе. Несмотря на одобрение проекта продления в палате представителей конгресса, законопроект так и не прошел в сенате и не был подписан президентом из-за споров вокруг бюджета.
По оценке издания, отсутствие долгосрочного и предсказуемого торгового механизма подрывает доверие инвесторов и ослабляет позиции США в Африке в момент, когда экономическое и политическое значение континента быстро растет. В случае окончательного отказа от AGOA или отсутствия полноценной замены Вашингтон может потерять один из ключевых инструментов экономической дипломатии.
Foreign Policy указывает, что после прекращения действия AGOA Китай может быстро занять освободившееся место. Он уже опережает США в торговле с Африкой и активно расширяет свое влияние. Китай отменяет тарифы на африканский импорт и меняет направления своего экспорта. Это, как утверждается в статье, может ослабить позиции США в борьбе за доступ к важным полезным ископаемым, цепочкам поставок и растущим потребительским рынкам.
30 января президент РФ Владимир Путин на совещании по военно-техническому сотрудничеству заявил о новых перспективах углубления ВТС со странами Африки. Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в сфере ВТС, отметил президент. Речь идет не только об увеличении поставок вооружений, но и о комплексном сервисном обслуживании ранее поставленной техники, организации лицензионного производства и других формах взаимодействия.