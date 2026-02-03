Foreign Policy: США рискуют уступить Африку Китаю

Foreign Policy указывает, что после прекращения действия AGOA Китай может быстро занять освободившееся место. Он уже опережает США в торговле с Африкой и активно расширяет свое влияние. Китай отменяет тарифы на африканский импорт и меняет направления своего экспорта. Это, как утверждается в статье, может ослабить позиции США в борьбе за доступ к важным полезным ископаемым, цепочкам поставок и растущим потребительским рынкам.