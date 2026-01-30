Что сказал Путин во время совещания по военно-техническому сотрудничеству

Он напомнил, что в разные годы СССР, а затем Россия поставляли африканским странам значительные объемы вооружения и военной техники, а также готовили специалистов и военные кадры. Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в сфере ВТС. Речь идет не только об увеличении поставок вооружений, но и о комплексном сервисном обслуживании ранее поставленной техники, организации лицензионного производства и других формах взаимодействия.