Что сказал Путин во время совещания по военно-техническому сотрудничеству

Что сказал Путин во время совещания по военно-техническому сотрудничествуПрезидент обсудил взаимодействие в сфере ВТС со странами Африки, а также внутри ОДКБ и СНГ
Президент Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Он отметил, что российская система ВТС сохраняет устойчивость и демонстрирует рост, несмотря на давление со стороны западных стран.
«Ведомости» собрали основные тезисы из речи президента о сотрудничестве с другими странами в сфере ВТС.
Что достигнуто в сфере ВТС
За прошедший год российская продукция военного назначения была поставлена более чем в 30 стран мира, а объем валютной выручки превысил $15 млрд, сказал Путин. Кроме того, был сформирован «солидный» портфель новых экспортных заказов.
Президент подчеркнул, что полученные результаты позволяют направлять дополнительные средства на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования. Он также обратил внимание на то, что значительная часть продукции предприятий ОПК относится к гражданскому сектору.
По словам главы государства, устойчивую и ритмичную работу организаций ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, во многом обеспечили своевременно принятые меры государственной поддержки. В рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026–2028 гг. предусмотрены дополнительные меры поддержки. В соответствии с планом на 2026 г. объемы военного экспорта должны существенно увеличиться, заявил президент.
О военно-технических проектах
По словам Путина, с 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 совместных проектов. Президент выразил уверенность, что такая кооперация позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, а также разработать «новые перспективные образцы, востребованные на глобальных рынках».
О сотрудничестве с ОДКБ и СНГ
Среди приоритетных направлений ВТС Путин выделил взаимодействие с партнерами по ОДКБ и СНГ. Он отметил, что развитие этих связей является важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.
Президент напомнил, что с 1 января 2026 г. Россия председательствует в ОДКБ, что требует системной и комплексной работы с партнерами, включая расширение ВТС.
Об Африке
Путин также заявил о новых перспективах углубления ВТС со странами Африки. По его словам, Россия дорожит «исторически прочными и доверительными отношениями с государствами африканского континента».
Он напомнил, что в разные годы СССР, а затем Россия поставляли африканским странам значительные объемы вооружения и военной техники, а также готовили специалистов и военные кадры. Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в сфере ВТС. Речь идет не только об увеличении поставок вооружений, но и о комплексном сервисном обслуживании ранее поставленной техники, организации лицензионного производства и других формах взаимодействия.