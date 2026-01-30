Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что сказал Путин во время совещания по военно-техническому сотрудничеству

Президент обсудил взаимодействие в сфере ВТС со странами Африки, а также внутри ОДКБ и СНГ
Татьяна Мозолевская
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Он отметил, что российская система ВТС сохраняет устойчивость и демонстрирует рост, несмотря на давление со стороны западных стран.

«Ведомости» собрали основные тезисы из речи президента о сотрудничестве с другими странами в сфере ВТС.

Что достигнуто в сфере ВТС

За прошедший год российская продукция военного назначения была поставлена более чем в 30 стран мира, а объем валютной выручки превысил $15 млрд, сказал Путин. Кроме того, был сформирован «солидный» портфель новых экспортных заказов.

Президент подчеркнул, что полученные результаты позволяют направлять дополнительные средства на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования. Он также обратил внимание на то, что значительная часть продукции предприятий ОПК относится к гражданскому сектору.

По словам главы государства, устойчивую и ритмичную работу организаций ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, во многом обеспечили своевременно принятые меры государственной поддержки. В рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026–2028 гг. предусмотрены дополнительные меры поддержки. В соответствии с планом на 2026 г. объемы военного экспорта должны существенно увеличиться, заявил президент.

О военно-технических проектах

По словам Путина, с 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 совместных проектов. Президент выразил уверенность, что такая кооперация позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, а также разработать «новые перспективные образцы, востребованные на глобальных рынках».

О сотрудничестве с ОДКБ и СНГ

Среди приоритетных направлений ВТС Путин выделил взаимодействие с партнерами по ОДКБ и СНГ. Он отметил, что развитие этих связей является важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.

Президент напомнил, что с 1 января 2026 г. Россия председательствует в ОДКБ, что требует системной и комплексной работы с партнерами, включая расширение ВТС.

Об Африке

Путин также заявил о новых перспективах углубления ВТС со странами Африки. По его словам, Россия дорожит «исторически прочными и доверительными отношениями с государствами африканского континента».

Он напомнил, что в разные годы СССР, а затем Россия поставляли африканским странам значительные объемы вооружения и военной техники, а также готовили специалистов и военные кадры. Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в сфере ВТС. Речь идет не только об увеличении поставок вооружений, но и о комплексном сервисном обслуживании ранее поставленной техники, организации лицензионного производства и других формах взаимодействия.

Читайте также:Чемезов заявил о готовности РФ выполнить все экспортные контракты на вооружение
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её