Главная / Бизнес /

Чемезов заявил о готовности РФ выполнить все экспортные контракты на вооружение

Ведомости

Россия располагает достаточными ресурсами для исполнения всех контрактов на экспорт вооружения и военной техники. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в комментарии телеканалу «Россия 1».

«Ресурсов достаточно. Мы сегодня уже можем сказать, что мы вполне можем обеспечить и «Рособоронэкспорт», закрыть все их контракты, которые они подписали», – сказал он.

26 декабря первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров отмечал, что Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. По его словам, из-за приоритета задач Министерства обороны поставки партнерам частично откладываются, однако этот период скоро завершится.

В тот же день президент РФ Владимир Путин, подводя итоги исполнения гособоронзаказа, заявил, что предприятия ОПК в стабильном режиме обеспечивают войска страны необходимыми вооружениями и техникой. Он подчеркнул, что с начала конфликта на Украине объемы производства заметно выросли. Путин отметил, что такие результаты стали возможны благодаря устойчивому развитию экономики и стабильной финансовой ситуации. Также он подчеркнул, что оборонная отрасль должна стать «локомотивом для всей промышленности».

