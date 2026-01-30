Чемезов заявил о готовности РФ выполнить все экспортные контракты на вооружение

В тот же день президент РФ Владимир Путин, подводя итоги исполнения гособоронзаказа, заявил, что предприятия ОПК в стабильном режиме обеспечивают войска страны необходимыми вооружениями и техникой. Он подчеркнул, что с начала конфликта на Украине объемы производства заметно выросли. Путин отметил, что такие результаты стали возможны благодаря устойчивому развитию экономики и стабильной финансовой ситуации. Также он подчеркнул, что оборонная отрасль должна стать «локомотивом для всей промышленности».