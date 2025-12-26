Мантуров: РФ будет развивать военно-технические связи с дружественными странами
Россия планирует наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами, сообщил в интервью «России-24» первый зампредседателя правительства Денис Мантуров.
«У нас очень много запросов. Мы вынуждены, естественно, ставя в приоритет задачи Министерства обороны, несколько откладывать планы по поставкам нашим дружественным странам, но не за горами этот период, поэтому мы точно будем наращивать военно-техническое сотрудничество», – отметил он.
Мантуров подчеркнул, что Россия также не отказывается от программы диверсификации предприятий в сфере обороны.
15 декабря президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории обеих стран. Документ также предполагает организацию материально-технического обеспечения российских и индийских воинских формирований при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф.