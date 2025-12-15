Путин ратифицировал соглашение о взаимной отправке военных России и Индии

В ноябре 2024 г. РФ и Индия договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. Соглашение об отправке военных было подписано в феврале 2025 г. в Москве. Оно определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения.