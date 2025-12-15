Путин ратифицировал соглашение о взаимной отправке военных России и Индии
Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории обеих стран. Это следует из соответствующего документа.
Отмечается, что соглашение было разработано для определения порядка направления воинских подразделений, заходов военных кораблей в порты и использования воздушного пространства и инфраструктуры аэродромов для военных воздушных судов России и Индии.
Документ также предусматривает организацию материально-технического обеспечения российских и индийских воинских формирований при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и др.
Предполагается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению военного сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.
В ноябре 2024 г. РФ и Индия договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. Соглашение об отправке военных было подписано в феврале 2025 г. в Москве. Оно определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения.