РФ и Индия договорились о расширении совместных учений

Военные России и Индии договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. Об этом сообщили в индийском Минобороны по итогам состоявшегося в Москве заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.