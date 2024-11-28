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РФ и Индия договорились о расширении совместных учений

Ведомости

Военные России и Индии договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. Об этом сообщили в индийском Минобороны по итогам состоявшегося в Москве заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие начальник объединенного штаба обороны Индии Джонсон Мэтью и заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Игорь Дылевский.

По информации ведомства, представители двух государств подчеркнули необходимость постоянного обмена знаниями и сотрудничества в областях, представляющих стратегический интерес. Было также принято решение расширить совместные учения для дальнейшего укрепления оперативного взаимодействия между двумя армиями. Обе страны провели несколько совместных учений в надводной, воздушной и морской сферах.

«Встреча ознаменовала собой важную веху в развитии давнего стратегического партнерства между двумя республиками», – отметило министерство Индии.

19 сентября индийские СМИ писали о сотрудничестве Индии с Россией в модернизации танков Т-72 на государственном заводе Heavy Vehicles Factory. На вооружении индийской армии, по данным Indian Defenсe News, находится около 2500 таких танков. В планах возможный экспорт модернизированных машин. Спрос на Т-72 остается высоким, эти танки по-прежнему считаются одними из самых надежных в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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