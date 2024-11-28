РФ и Индия договорились о расширении совместных учений
Военные России и Индии договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. Об этом сообщили в индийском Минобороны по итогам состоявшегося в Москве заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
В мероприятии приняли участие начальник объединенного штаба обороны Индии Джонсон Мэтью и заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Игорь Дылевский.
По информации ведомства, представители двух государств подчеркнули необходимость постоянного обмена знаниями и сотрудничества в областях, представляющих стратегический интерес. Было также принято решение расширить совместные учения для дальнейшего укрепления оперативного взаимодействия между двумя армиями. Обе страны провели несколько совместных учений в надводной, воздушной и морской сферах.
«Встреча ознаменовала собой важную веху в развитии давнего стратегического партнерства между двумя республиками», – отметило министерство Индии.
19 сентября индийские СМИ писали о сотрудничестве Индии с Россией в модернизации танков Т-72 на государственном заводе Heavy Vehicles Factory. На вооружении индийской армии, по данным Indian Defenсe News, находится около 2500 таких танков. В планах возможный экспорт модернизированных машин. Спрос на Т-72 остается высоким, эти танки по-прежнему считаются одними из самых надежных в мире.