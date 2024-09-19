СМИ: Россия поможет Индии модернизировать танки Т-72 на экспорт
Индия в сотрудничестве с Россией модернизирует танки Т-72 для их возможного экспорта. Об этом сообщает портал Indian Defenсe News со ссылкой на источник.
На вооружении индийской армии находится около 2500 таких танков. Производство Т-72 в Индии началось в 1980-х гг. на индийском государственном заводе Heavy Vehicles Factory на юге страны. В 2000-х гг. на этом же заводе производились модернизированные танки Т-90. Теперь здесь планируется модернизировать танки Т-72, пишет портал.
Отмечается, что спрос на Т-72 остается высоким, эти танки по-прежнему считаются одними из самых надежных в мире. Страны Африки, Ближнего Востока и Азии проявляют к ним интерес. Индийские и российские технические эксперты совместно работают над тем, чтобы ввести в эксплуатацию списанные с вооружения боевые машины.
В июле «Ростех» сообщил, что «Рособоронэкспорт» подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India.
Выстрел «Манго» 125-мм калибра предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Он включает в себя бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать танки с комбинированной защитой.