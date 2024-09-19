Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СМИ: Россия поможет Индии модернизировать танки Т-72 на экспорт

Ведомости

Индия в сотрудничестве с Россией модернизирует танки Т-72 для их возможного экспорта. Об этом сообщает портал Indian Defenсe News со ссылкой на источник.

На вооружении индийской армии находится около 2500 таких танков. Производство Т-72 в Индии началось в 1980-х гг. на индийском государственном заводе Heavy Vehicles Factory на юге страны. В 2000-х гг. на этом же заводе производились модернизированные танки Т-90. Теперь здесь планируется модернизировать танки Т-72, пишет портал.

Отмечается, что спрос на Т-72 остается высоким, эти танки по-прежнему считаются одними из самых надежных в мире. Страны Африки, Ближнего Востока и Азии проявляют к ним интерес. Индийские и российские технические эксперты совместно работают над тем, чтобы ввести в эксплуатацию списанные с вооружения боевые машины.

В июле «Ростех» сообщил, что «Рособоронэкспорт» подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India.

Выстрел «Манго» 125-мм калибра предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Он включает в себя бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать танки с комбинированной защитой.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных