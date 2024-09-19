СМИ: Россия поможет Индии модернизировать танки Т-72 на экспорт

Отмечается, что спрос на Т-72 остается высоким, эти танки по-прежнему считаются одними из самых надежных в мире. Страны Африки, Ближнего Востока и Азии проявляют к ним интерес. Индийские и российские технические эксперты совместно работают над тем, чтобы ввести в эксплуатацию списанные с вооружения боевые машины.