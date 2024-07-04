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«Рособоронэкспорт» организовал в Индии выпуск бронебойных выстрелов «Манго»

Ведомости

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство», – отметил гендиректор компании Александр Михеев.

В «Ростехе» отметили, что выстрел «Манго» 125-мм калибра предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Он включает в себя бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать танки с комбинированной защитой.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, в партнерстве с Индией реализованы лицензионное производство танков Т-90, снарядов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения.

«Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», – сказал Чемизов.

10 июня сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. По словам Михеева, самыми востребованными на мировом рынке являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.

В начале февраля Михеев заявлял, что «Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд по итогам 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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