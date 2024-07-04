«Рособоронэкспорт» организовал в Индии выпуск бронебойных выстрелов «Манго»
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India, сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство», – отметил гендиректор компании Александр Михеев.
В «Ростехе» отметили, что выстрел «Манго» 125-мм калибра предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Он включает в себя бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать танки с комбинированной защитой.
По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, в партнерстве с Индией реализованы лицензионное производство танков Т-90, снарядов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения.
«Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», – сказал Чемизов.
10 июня сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. По словам Михеева, самыми востребованными на мировом рынке являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.
В начале февраля Михеев заявлял, что «Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд по итогам 2023 г.