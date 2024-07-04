«Рособоронэкспорт» организовал в Индии выпуск бронебойных выстрелов «Манго»

В «Ростехе» отметили, что выстрел «Манго» 125-мм калибра предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Он включает в себя бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать танки с комбинированной защитой.