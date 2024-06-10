«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран, сообщил гендиректор компании Александр Михеев, передает пресс-служба компании.
«Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Наиболее востребованными на мировом рынке, отметил Михеев, являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Военные вертолеты «Рособоронэкспорт» представит на выставке HeliRussia 2024, которая состоится с 10 по 12 июня в МВЦ «Крокус экспо» в Москве.
В начале февраля Михеев сообщал, что «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения – увеличил по итогам 2023 г. портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд. В начале декабря глава «Рособоронэкспорта» говорил, что сумма контрактов с Африкой к концу года превысит $5,2 млрд. Он отметил, что компания ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона, в том числе по кибербезопасности и космическим программам, а также средствам противодействия терроризму.