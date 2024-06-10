Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Ведомости

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран, сообщил гендиректор компании Александр Михеев, передает пресс-служба компании.

«Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Наиболее востребованными на мировом рынке, отметил Михеев, являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Военные вертолеты «Рособоронэкспорт» представит на выставке HeliRussia 2024, которая состоится с 10 по 12 июня в МВЦ «Крокус экспо» в Москве.

В начале февраля Михеев сообщал, что «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения – увеличил по итогам 2023 г. портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд. В начале декабря глава «Рособоронэкспорта» говорил, что сумма контрактов с Африкой к концу года превысит $5,2 млрд. Он отметил, что компания ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона, в том числе по кибербезопасности и космическим программам, а также средствам противодействия терроризму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных