«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

В начале февраля Михеев сообщал, что «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения – увеличил по итогам 2023 г. портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд. В начале декабря глава «Рособоронэкспорта» говорил, что сумма контрактов с Африкой к концу года превысит $5,2 млрд. Он отметил, что компания ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона, в том числе по кибербезопасности и космическим программам, а также средствам противодействия терроризму.