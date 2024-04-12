ВДВ пойдут на экспорт«Рособоронэкспорт» предлагает услуги по созданию десантных войск
Госпосредник по экспорту вооружений и военной техники «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») намерен активизировать за рубежом маркетинг вооружений для воздушно-десантных войск. Об этом «Ведомостям» сообщил официальный представитель «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко. При этом инозаказчикам может быть предложено комплексное решение по созданию оргштатных структур парашютно-десантных подразделений, строительству необходимой наземной инфраструктуры, оснащению всеми видами военной техники и обучению военнослужащих. Результатом проведенной «Рособоронэкспортом» работы станет появление в составе вооруженных сил инозаказчика полностью боеготового нового рода войск, подчеркнул Давиденко.
Как сообщается в распространенном ранее пресс-релизе госпосредника, инозаказчикам предлагаются такие специфические для воздушно-десантных войск виды вооружений и военной техники, как боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», легкие танки «Спрут», самоходные минометы «Дрок» и орудия «Лотос», защищенные бронеавтомобили «Тайфун-К» и др. «Рособоронэкспорт» также ведет маркетинг военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и предлагает широкий спектр парашютных систем, включая такие уникальные, как «Дальнолет». Она позволяет совершать прыжки с высоты 8000 м, в том числе в составе группы, на расстояния до 60 км от летательного аппарата. При этом десантник может иметь при себе достаточно вооружения, боеприпасов и специального снаряжения, так как общая полетная масса составляет 190 кг.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, создание своих воздушно-десантных частей и оснащение их адекватной военной техникой актуально для многих стран Азии и Африки. Речь идет о государствах, сталкивающихся с конфликтами низкой интенсивности, которые требуют высокомобильных сил. Таким подразделениям не нужны тяжелые вооружения вроде танков. Даже многие небольшие страны этих регионов имеют свои десантные войска. Но они так называются скорее из престижных соображений из-за ореола элитности воздушно-десантных войск в странах Запада и России. Предложение «Рособоронэкспорта» сможет сделать из таких подразделений полезный рабочий инструмент, говорит Пухов.
Создание благодаря «Рособоронэкспорту» новых видов вооруженных сил в странах-партнерах компании не является чем-то из ряда вон выходящим, продолжает эксперт. Так, благодаря контракту с Вьетнамом в этой стране в 2010-е гг. был создан подводный флот.