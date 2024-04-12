ВДВ пойдут на экспорт

Как сообщается в распространенном ранее пресс-релизе госпосредника, инозаказчикам предлагаются такие специфические для воздушно-десантных войск виды вооружений и военной техники, как боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», легкие танки «Спрут», самоходные минометы «Дрок» и орудия «Лотос», защищенные бронеавтомобили «Тайфун-К» и др. «Рособоронэкспорт» также ведет маркетинг военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и предлагает широкий спектр парашютных систем, включая такие уникальные, как «Дальнолет». Она позволяет совершать прыжки с высоты 8000 м, в том числе в составе группы, на расстояния до 60 км от летательного аппарата. При этом десантник может иметь при себе достаточно вооружения, боеприпасов и специального снаряжения, так как общая полетная масса составляет 190 кг.